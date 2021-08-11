В Афганистане армейский корпус правительственных войск сдался талибам
Армейский корпус афганской армии сдался боевикам движения "Талибан" вблизи Кундуза - столицы одноименной провинции на севере страны. Военные несколько дней удерживали военную базу на окраине города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post.
Как рассказала изданию член провинциального совета Кундуза Заргуль Алеми, которая бежала из провинции до ее сдачи, местные старейшины нанесли визит командирам корпуса и попросили их сдаться талибам, пообещавшим не причинять вреда.
"Я не знаю, почему командиры не собрали свои войска и не сражались до последней капли крови, используя все оружие, ресурсы и боеприпасы, которые были у них в аэропорту и корпусе", - сказала она.
По ее оценкам, на момент капитуляции на базе находилось около 2 тысяч афганских военнослужащих. Алеми также отметила, что сдавшиеся в плен солдаты, передали талибам "Хаммеры", оружие и другую военную технику.
Два афганских офицера, пожелавших остаться неизвестными, сообщили, что корпус несколько дней удерживал военную базу на окраине Кундуза вблизи аэропорта. Однако затем была объявлена капитуляция.
"Талибан стоит у ворот, но никто не сражается. Я не понимаю", - сказал один из офицеров, рассказывая о разговоре, который он имел с представителем своего подразделения.
Источники издания отметили, что сдавшихся военных талибы препроводили в другой район, где им предложили защиту при условии, что они не будут покидать провинцию Кундуз.
Напомним, 11 августа боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане. Теперь в руках талибов находится 9 из 34 административных центров.
Отметим, ранее сообщалось, что талибы контролируют более 60% территории Афганистана.