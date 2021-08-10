Талибы контролируют больше половины территории Афганистана, - Reuters

Боевики радикального движения "Талибан" контролируют около 65% территории Афганистана и угрожают захватить столицы 11 провинций. Стратегия талибов заключается в захвате границы на севере, западе и юге, а затем подойти к Кабулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Как сообщил изданию представитель структур ЕС, в настоящее время "Талибан" контролирует порядка 65% территории Афганистана. Боевики угрожают захватить столицы 11 провинций и пытаются лишить правительство в Кабуле поддержки на севере страны.

По словам собеседника агентства, стратегия талибов заключается в том, чтобы захватить северные районы страны, а также основные пограничные переходы на севере, западе и юге, а затем перейти в наступление на Кабул.

При этом дипломат отметил, что возможности правительственных войск сильно ограничены выводом американских военных.