США могут эвакуировать своих дипломатов из Афганистана

Соединенные Штаты рассматривают возможность закрыть свое посольство в Кабуле . Также Вашингтон планирует эвакуировать американских дипломатов к завершению августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца месяца рассматривается в качестве одного из вариантов действий.

Как заявил один источник, в Вашингтоне обсуждают также, какое количество американских дипломатов необходимо в дипмиссии, учитывая сложившуюся опасную ситуацию.

Как сообщала во вторник газета The Washington Post, в Пентагоне полагают, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, а радикальное движение "Талибан" может захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев.