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США можуть евакуювати своїх дипломатів з Афганістану

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 04:08
США можуть евакуювати своїх дипломатів з Афганістану Фото: "Талібан" контролює більше половини території Афганістану (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати розглядають можливість закрити своє посольство в Кабулі. Також Вашингтон планує евакуювати американських дипломатів до завершення серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Можливість закриття посольства США в столиці Афганістану до кінця місяця розглядається як один з варіантів дій.

Як заявило одне джерело, у Вашингтоні обговорюють також, яка кількість американських дипломатів необхідно в дипмісії, враховуючи сформовану небезпечну ситуацію.

Як повідомляла у вівторок газета The Washington Post, в Пентагоні вважають, що обстановка в Афганістані стрімко погіршується, а радикальний рух "Талібан" може захопити Кабул в термін від одного до трьох місяців.

Нагадаємо, 11 серпня бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані. Тепер в руках талібів знаходиться 9 з 34 адміністративних центрів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що таліби контролюють понад 60% території Афганістану.

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