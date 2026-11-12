США могли намеренно замедлить Starlink для давления на Украину во время переговоров с РФ, - FT

США могли специально ограничить скорость Starlink над линией фронта, чтобы давить на Украину во время мирных переговоров с РФ. Это существенно усложняет ВСУ перехват российских реактивных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные фиксируют "систематические ограничения скорости" для военного сервиса Starshield, финансируемого Пентагоном.

Скорость связи над линией фронта и оккупированными территориями снизили до 161 км/ч (100 миль/час).

"Это не случайные ошибки, а систематические ограничения скорости. Для нас это прежде всего означает значительное усложнение перехвата российских реактивных беспилотников", - подчеркнул Зеленский.

Высокопоставленные чиновники Украины считают, что скорость связи ограничили намеренно, чтобы надавить на Киев во время мирных переговоров. Один из чиновников отметил, что Вашингтон, похоже, стремится усилить позиции России.

Это происходит именно тогда, когда специальный посланник США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого они планируют отправиться в Ирландию для встречи с Зеленским.

В Киеве добавили, что эти ограничения "помогают россиянам убивать больше украинцев и наносить более точные удары".

Офис президента уже обратился в Вашингтон, чтобы выяснить обстоятельства. В то же время, SpaceX, Белый дом и посольство США ситуацию пока не комментируют.

В то же время в Европейской комиссии заявили, что сообщения о сбоях "вызывают глубокую обеспокоенность и, если они подтвердятся, будут неприемлемыми".

Там подчеркнули, что SpaceX должен срочно восстановить услуги Starshield для Украины.

Между тем, в европейских столицах опасаются, что Россия использует переговоры, чтобы пересмотреть всю архитектуру безопасности континента.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа попала в "ловушку", согласившись обсуждать эти вопросы в обмен на место за столом переговоров.

"Сейчас мы попали в ловушку. Россия не играет никакой роли в этой дискуссии", - подчеркнул он накануне саммита лидеров ЕС в Дублине.