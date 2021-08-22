США меняют порядок эвакуации из Афганистана: появились новые правила

США порядок эвакуации из Афганистана из-за появления потенциальной угрозы. Вооруженные силы США разрабатывают новые способы доставки людей для эвакуации в аэропорт Кабула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что планы меняют из-за потенциальной угрозы Исламского государства американцам в Афганистане.
Напомним, США и Германия рекомендуют своим гражданам не посещать аэропорт в Кабуле. Обе страны говорят об угрозе безопасности в аэропорте.
Ранее сообщалось, что в ЕС высказали опасения по поводу эвакуации из Афганистана. Боррель считает, что афганцы, помогавшие Западу, могут не успеть выехать из страны.