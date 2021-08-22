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США меняют порядок эвакуации из Афганистана: появились новые правила

Автор: Наталья Скороход

США порядок эвакуации из Афганистана из-за появления потенциальной угрозы. Вооруженные силы США разрабатывают новые способы доставки людей для эвакуации в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию, что планы меняют из-за потенциальной угрозы Исламского государства американцам в Афганистане.

Напомним, США и Германия рекомендуют своим гражданам не посещать аэропорт в Кабуле. Обе страны говорят об угрозе безопасности в аэропорте.

Ранее сообщалось, что в ЕС высказали опасения по поводу эвакуации из Афганистана. Боррель считает, что афганцы, помогавшие Западу, могут не успеть выехать из страны.

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Афганистан