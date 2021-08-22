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США змінюють порядок евакуації з Афганістану: з'явилися нові правила

Автор: Наталья Скороход

США порядок евакуації з Афганістану через появу потенційної загрози. Збройні сили США розробляють нові способи доставляння людей для евакуації в аеропорт Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що плани змінюють через потенційну загрозу Ісламської держави американцям в Афганістані.

Нагадаємо, США і Німеччина рекомендують своїм громадянам не відвідувати аеропорт в Кабулі. Обидві країни говорять про загрозу безпеці в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що у ЄС висловили побоювання з приводу евакуації з Афганістану. Боррель вважає, що афганці, які допомагали Заходу, можуть не встигнути виїхати з країни.

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Афганистан