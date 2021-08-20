Байден и Макрон обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты США и Франции обсудили ситуацию в Афганистане. Они поприветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе беседы стороны высоко оценили американо-французское сотрудничество по эвакуации из Кабула своих граждан, помогавших западной коалиции афганцев и других афганских граждан, которые нуждаются в защите.

Байден и Макрон подчеркнули важность продолжения тесной координации среди союзников и партнеров по Афганистану, в частности по вопросам гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

Собеседники приветствовали планы проведения на следующей неделе виртуального саммита G7 по Афганистану, который инициирует Британия.