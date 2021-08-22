США и Германия не советуют своим гражданам посещать аэропорт Кабула

США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула. Обе страны сделали соответствующие заявления в субботу, 21 августа, сославшись на угрозу безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В посольстве США в Афганистане рекомендовали своим гражданам не ездить в аэропорт до тех пор, пока не будут получены инструкции от представителя правительства.

"Из-за потенциальных угроз безопасности за воротами в аэропорту Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и избегать выходов из аэропорта в это время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США сделать это", - сказал советник посольства.

Подобное заявление сделали и в Германии. Посольство также рекомендует своим гражданам не посещать аэропорт. Там отметили, что силы Талибана проводят все более строгий контроль в непосредственной близости от аэропорта.

В обоих информационных сообщениях подчеркивалось, насколько нестабильной остается ситуация с безопасностью в аэропорте Кабула.