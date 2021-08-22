США и Германия не советуют своим гражданам посещать аэропорт Кабула
США и Германия просят своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула. Обе страны сделали соответствующие заявления в субботу, 21 августа, сославшись на угрозу безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В посольстве США в Афганистане рекомендовали своим гражданам не ездить в аэропорт до тех пор, пока не будут получены инструкции от представителя правительства.
"Из-за потенциальных угроз безопасности за воротами в аэропорту Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и избегать выходов из аэропорта в это время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США сделать это", - сказал советник посольства.
Подобное заявление сделали и в Германии. Посольство также рекомендует своим гражданам не посещать аэропорт. Там отметили, что силы Талибана проводят все более строгий контроль в непосредственной близости от аэропорта.
В обоих информационных сообщениях подчеркивалось, насколько нестабильной остается ситуация с безопасностью в аэропорте Кабула.
Как известно, талибы препятствуют тому, чтобы люди покидали Афганистан. Они устраивают стрельбу по толпе в аэропорту и не дают добраться до него всем желающим. В результате по крайней мере 12 человек были убиты на аэродроме с того момента, как "Талибан" захватил Кабул и разные страны начали эвакуацию своих граждан.
Напомним, что в ЕС высказали опасение по поводу эвакуации из Афганистана. Там считают, что уехать смогут не все.
Ранее сообщалось, что Украина также эвакуирует своих граждан из Афганистана. Также украинские самолеты вывозят граждан других стран.