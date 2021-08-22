В ЕС считают, что США не успеют закончить эвакуацию из Афганистана до 31 августа
Соединенные Штаты Америки не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Борреля, США не успеют эвакуировать всех жителей Афганистана, которые содействовали западным странам.
"Это невозможно математически", - заявил Боррель в телефонном интервью изданию.
По его словам, одна только делегация ЕС в Кабуле насчитывает около 400 афганских сотрудников и членов их семей. Их обещали эвакуировать, но пока в Испанию прибыли только 150 человек.
"Это активные сотрудники. Но афганцев, которые работали с нами за эти 20 лет, намного больше", - сказал он.
Он также отметил, что в Кабуле есть два аэропорта. Гражданский аэропорт находится в руках талибов и рейсы из него не отправляются. Военный аэропорт контролируют американцы. Там самолеты подбирают людей, которые находятся на взлетной полосе. При этом в первую очередь США сейчас стремятся вывезти американских граждан - на рейсы попадает не так много афганцев. Боррель выразил опасение, что афганцев просто не успеют ввезти.
"Если американцы уйдут, у европейцев не будет военного потенциала, чтобы занять и обезопасить военный аэропорт, и Талибан возьмет под свой контроль", - сказал он.
Боррель также рассказал, что Евросоюз просил США проявить больше гибкости и дать возможность ему вывезти своих афганских граждан и сотрудников.
"Меры контроля и безопасности американцев очень сильны. Мы жаловались. Мы попросили их проявить больше гибкости. Мы не можем вывезти наших сотрудников", - сказал он.
Также Боррель выразил надежду, что США изменят свое мнения по поводу окончательной даты (31 августа) эвакуации и присутствия в Афганистане американских войск.
"Насколько мне известно, американцы не заявляли о своем намерении остаться после этой даты. Но они могут изменить свое мнение", - добавил он.
Напомним, что президент США Байден назвал окончательную дату, когда закончится эвакуация из Афганистана. Правда, он признал, что эта миссия может занять и больше времени.