США мають намір визнати Росію "країною-агресором", - The Hill

Як пишуть ЗМІ, якщо все ж таки вдасться ухвалити цей законопроект, то президент США Джо Байден зможе вводити санкції щодо будь-якої особи з Росії, відповідальної або причетної до агресії.

Зазначається, що цей статус раніше не застосовувався до жодної країни.

"Це ізолювало би Москву на міжнародному рівні та змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

Тим часом Сполучені Штати як і раніше, вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.

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