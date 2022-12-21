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США мають намір визнати Росію "країною-агресором", - The Hill

Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах Америки планують визнати Росію "країною-агресором". Відповідний законопроект Білий дім підготував спільно з Конгресом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Як пишуть ЗМІ, якщо все ж таки вдасться ухвалити цей законопроект, то президент США Джо Байден зможе вводити санкції щодо будь-якої особи з Росії, відповідальної або причетної до агресії.

Зазначається, що цей статус раніше не застосовувався до жодної країни.

"Це ізолювало би Москву на міжнародному рівні та змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у Росії режим терористичним.

Тим часом Сполучені Штати як і раніше, вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.

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Сполучені Штати АмерикиБілий дімКонгресс СШАВійна Росії проти України