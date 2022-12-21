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США намерены признать Россию "страной-агрессором", - The Hill

Фото: Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах Америки планируют признать Россию "страной-агрессором". Соответствующий законопроект Белый дом подготовил совместно с Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.

Как пишут СМИ, если все же удастся принять этот законопроект, то президент США Джо Байден сможет вводить санкции в отношении любого лица из России, ответственного или причастного к агрессии.

Отмечается, что этот статус ранее не применялся ни к одной стране.

"Это бы изолировало Москву на международном уровне и заставило бы США наложить ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем", - говорится в сообщении.

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