США намерены признать Россию "страной-агрессором", - The Hill

Как пишут СМИ, если все же удастся принять этот законопроект, то президент США Джо Байден сможет вводить санкции в отношении любого лица из России, ответственного или причастного к агрессии.

Отмечается, что этот статус ранее не применялся ни к одной стране.

"Это бы изолировало Москву на международном уровне и заставило бы США наложить ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем", - говорится в сообщении.

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