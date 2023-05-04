США не мають інформації для оцінки "атаки" дронів на Кремль, - розвідка

"Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього. І на даному етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам дати незалежну оцінку цьому", - сказала вона під час слухань у комітеті Сенату зі збройних сил.

При цьому Гейнс наголосила, що російський диктатор Володимир Путін не так часто ночує у Кремлі.

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони генерал-лейтенант Скотт Беррієр у свою чергу зазначив, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна за допомогою США, найімовірніше, є "дезінформацією".