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У США нет информации для оценки "атаки" дронов на Кремль, - разведка

Фото: Эврил Хэйнс, директор Нацразведки США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не обладают достаточным количеством информации для того, чтобы оценить "атаку" дронов на Кремль.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

"Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому", - сказала она во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам.

При этом Хэйнс отметила, что российский диктатор Владимир Путин не так часто ночует в Кремле.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер в свою очередь отметил, что утверждение России о том, что Украина пыталась убить Путина с помощью США, скорее всего, является "дезинформацией".

Напомним, вчера, 3 мая, Россия заявила о якобы атаке дронов на Кремль. Москва сразу начала обвинять Украину.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМоскваКремльатака дронов