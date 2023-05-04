У США нет информации для оценки "атаки" дронов на Кремль, - разведка

"Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому", - сказала она во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам.

При этом Хэйнс отметила, что российский диктатор Владимир Путин не так часто ночует в Кремле.

Директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер в свою очередь отметил, что утверждение России о том, что Украина пыталась убить Путина с помощью США, скорее всего, является "дезинформацией".