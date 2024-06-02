США мають дозволити ЗСУ бити по РФ на всіх ділянках держкордону, - ISW
Неоднозначна позиція США стосовно обмежень на використання Україною зброї для нанесення ударів по військових цілях на території Росії, послаблює зусилля Сил оборони стримати ймовірні наступальні операції агресора через північний кордон України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Директор Ради національної безпеки США з питань Європи Майкл Карпентер в інтерв'ю "Голосу Америки" 31 травня заявив, що політика Вашингтона, яка дозволяє українським військам завдавати ударів по певних російських військових цілях у Росії, "поширюється на можливості протидії вогню, які розгорнуті по той бік (українського) кордону (в Росії)". За його словами, це "повинно дозволити українцям захистити себе від того, що в іншому випадку було б російським прихистком по той бік кордону".
Відповідаючи на питання про те, чи дозволяє така політика завдавати удари з наданої США зброї через кордон з Сумської області, Карпентер розпливчасто відповів: "Так, через кордон для захисту від російських атак, які наближаються, де в іншому випадку росіяни мали б відносний притулок по той бік кордону".
31 травня видання Politico з посиланням джерела в Офісі президента повідомило, що українські чиновники розчаровані дозволом США використовувати свою зброю для ударів по території РФ лише у прикордонній зоні Харківської області.
"Коментарі Карпентера та повідомлення Politico дозволяють припустити, що США застосовують двозначний підхід щодо дозволу на удари своєю зброєю по території РФ. Це відбувається на тлі сигналів про те, що США відкриті для розширення цих дозволів на інші райони, якщо російські війська розпочнуть наступальні дії в інших місцях уздовж міжнародного кордону України з Росією", - йдеться у звіті.
В ISW припускають, що така невизначеність США послаблює можливість стримати підготовку Росії до наступальних операцій на інших ділянках північного кордону України. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також накопичують сили в Курській та Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. Раніше ISW оцінював, що навіть обмежене угруповання досягне бажаного ефекту - відтягне українські війська з інших напрямків фронту в цей район.
На думку аналітиків Інституту, Кремль може вирішити розпочати наступальні операції у різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо буде впевнений, що зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись на ризик зворотних ударів ЗСУ. Українські війська, йдеться у звіті, будуть змушені оборонятися від таких наступальних операцій до того, як США нададуть чіткий дозвіл, необхідний для транскордонних ударів не лише у Харківській області.
В ISW зазначають, що зростання ймовірності інших російських наступальних операцій на півночі України, вимагатиме від Сил оборони перерозподілу наявних ресурсів для стримування або оборони від наступальних операцій. Це створить для російських сил можливості в інших частинах театру воєнних дій, якими вони зможуть скористатися.
"Чітке усвідомлення того, що Україна може використати надану США зброю проти накопичення ворожих сухопутних військ на території Росії, які, схоже, готуються до неминучих транскордонних операцій, ймовірно, змінить розрахунки російського командування щодо доцільності таких показових приготувань. ISW продовжує вважати, що США повинні дозволити Україні вражати усі легітимні військові цілі в оперативному та глибокому тилу Росії наданою Сполученими Штатами зброєю", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Дозвіл на удари зброєю США по території РФ
Сполучені Штати та європейські партнери з літа 2022 року постачають Україні різну номенклатуру високоточних озброєнь для опору агресору. Однак весь цей час існувала аборона на удари цими типами озброєнь по території Росії.
На початку травня цього року російські війська перейшли державний кордон України і почали наступальну операцію з окупації Харківської області в районах, які ЗСУ звільнили восени 2022 року. Наступ супроводжувався масованими ударами керованими авіабомбами та балістичними ракетами по населених пунктах області та Харкову.
Для відсічі цим обстрілам, Україна звернулася до США за дозволом уражати з американської зброї російські винищувачі та ракетні установки на території прикордонних областей РФ.
Більшість європейських країн надали офіційний дозвіл на такі удари. Однак США та Німеччина вагалися з чіткою відповіддю.
31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Силам оборони атакувати військові об'єкти на території Росії.
Перед цим у ЗМІ з'явилася інформація, що Вашингтон начебто дозволив бити лише по ділянці російської території, що прилягає до Харківської області.
Натомість Майкл Карпентер зазначив, що Україна може захищатись так, як це їй необхідно. Водночас, за його словами, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.
Тим часом росіяни почали евакуйовувати з Бєлгорода цивільних жителів та окремі військові з'єднання.
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