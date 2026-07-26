США мають достатньо зброї для операції проти Ірану, - Волц

У США спростували інформацію про виснаження військових арсеналів на тлі конфлікту з Іраном. Американські військові мають усі необхідні ресурси для ефективного проведення кампанії.
Про це заявив посол США в ООН Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За словами Волца, він особисто перевірив стан забезпечення американської армії. Усі повідомлення про брак боєприпасів чи виснаження складів він назвав неправдивими.
"Я хочу бути абсолютно ясним: американські військові мають усе необхідне для проведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це необхідно. Люди, які поширюють цю нісенітницю, заслуговують на в’язницю", - наголосив дипломат.
Посол пояснив, що ситуація з дефіцитом дещо ускладнилася через попередні військові операції та допомогу партнерам.
Серед основних причин він назвав:
Водночас Волц підкреслив, що Пентагон вже змінює підхід до забезпечення. Армія США переходить на нові технології, виготовлення дешевших видів боєприпасів та розширює оборонний бюджет.
Нагадаємо, напруга у відносинах між Вашингтоном та Тегераном супроводжується активними обговореннями військово-технічних можливостей Сполучених Штатів.
Раніше видання CBS News з посиланням на джерела інформувало, що в адміністрації президента Дональда Трампа виникло занепокоєння через занадто швидке використання ракет-перехоплювачів ППО та високоточної зброї проти Ірану.
За даними журналістів, високі темпи витрат змушують американське керівництво шукати нестандартні рішення для забезпечення оборонних потреб.
Водночас Вашингтон намагається використовувати й дипломатичні важелі.
Зокрема, Посол США в ООН Майк Волц пояснив, що Сполучені Штати призупинили удари по Ірану заради дипломатії після 13 ночей поспіль військових операцій. При цьому у США чітко попередили про ризики для Тегерана в разі ігнорування цього кроку.