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Трамп призупинив удари по Ірану заради дипломатії, - посол США

20:11 26.07.2026 Нд
1 хв
У Вашингтоні попередили, чим ризикує Іран, якщо не оцінить цей жест
aimg Валерія Абабіна
Трамп призупинив удари по Ірану заради дипломатії, - посол США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Сполучені Штати призупинили удари по Ірану, які тривали 13 ночей поспіль. Посол США в ООН Майк Волц пояснив, з чим пов'язана пауза в атаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Майк Волц прокоментував паузу в американських ударах по Ірану, які призупинилися після 13 ночей бомбардувань поспіль.

За його словами, у такий спосіб президент Дональд Трамп надає Тегерану "простір для дипломатії".

"Він надає переговорам певний простір, дає їм трохи свободи", - сказав посол.

Волц не розкрив деталей щодо характеру переговорів. При цьому протягом вихідних спостерігалося затишшя в бойових діях між Іраном та Сполученими Штатами.

Водночас, за даними Fox News, морська блокада Ірану залишається чинною, попри паузу в ударах.

Відповідаючи на запитання про цю паузу, високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що президент "завжди чітко заявляв, що віддає перевагу дипломатії, але він показав Ірану, що станеться, якщо той не підійде до переговорів серйозно".

Нагадаємо, конфлікт між США та Іраном загострився на початку липня після атак Ірану на торговельні судна в Ормузькій протоці, через які Вашингтон розпочав удари у відповідь.

20 липня американські військові розпочали нову хвилю атак - тоді бомбардування тривали дев'яту ніч поспіль.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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