США имеют достаточно оружия для операции против Ирана, - Волц

Что заявили в США о запасах оружия

По словам Волца, он лично проверил состояние обеспечения американской армии. Все сообщения о нехватке боеприпасов или истощении складов он назвал ложными.

"Я хочу быть абсолютно ясным: американские военные имеют все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо. Люди, которые распространяют эту чушь, заслуживают тюрьмы", - подчеркнул дипломат.

Причины проблем с арсеналом

Посол объяснил, что ситуация с дефицитом несколько усложнилась из-за предыдущих военных операций и помощи партнерам.

Среди основных причин он назвал:

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В то же время Волц подчеркнул, что Пентагон уже изменяет подход к обеспечению. Армия США переходит на новые технологии, изготовление более дешевых видов боеприпасов и расширяет оборонный бюджет.