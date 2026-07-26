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США имеют достаточно оружия для операции против Ирана, - Волц

22:20 26.07.2026 Вс
2 мин
Дипломат резко ответил на слухи о нехватке боеприпасов
aimg Сергей Козачук
Фото: посол США в ООН Майк Уолц (Getty Images)

В США опровергли информацию об истощении военных арсеналов на фоне конфликта с Ираном. У американских военных есть все необходимые ресурсы для эффективного проведения кампании.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Что заявили в США о запасах оружия

По словам Волца, он лично проверил состояние обеспечения американской армии. Все сообщения о нехватке боеприпасов или истощении складов он назвал ложными.

"Я хочу быть абсолютно ясным: американские военные имеют все необходимое для проведения этой кампании настолько эффективно, насколько это необходимо. Люди, которые распространяют эту чушь, заслуживают тюрьмы", - подчеркнул дипломат.

Причины проблем с арсеналом

Посол объяснил, что ситуация с дефицитом несколько усложнилась из-за предыдущих военных операций и помощи партнерам.

Среди основных причин он назвал:

  • унаследованное состояние складов после действий предыдущей администрации
  • длительные поставки вооружения Украине
  • борьбу с хуситами в Красном море

В то же время Волц подчеркнул, что Пентагон уже изменяет подход к обеспечению. Армия США переходит на новые технологии, изготовление более дешевых видов боеприпасов и расширяет оборонный бюджет.

Обострение вокруг Ирана

Напомним, напряжение в отношениях между Вашингтоном и Тегераном сопровождается активными обсуждениями военно-технических возможностей Соединенных Штатов.

Ранее издание CBS News со ссылкой на источники информировало, что у администрации президента Дональда Трампа возникла обеспокоенность из-за слишком быстрого использования ракет-перехватчиков ПВО и высокоточного оружия против Ирана.

По данным журналистов, высокие темпы расходов вынуждают американское руководство искать нестандартные решения для обеспечения оборонных нужд.

В то же время Вашингтон пытается использовать и дипломатические рычаги.

В частности, Посол США в ООН Майк Уолц объяснил, что Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану ради дипломатии после 13 ночей подряд военных операций. При этом в США ясно предупредили о рисках для Тегерана в случае игнорирования этого шага.

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