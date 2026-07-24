У Трампа стурбовані швидкою витратою ракет у війні з Іраном, - CBS News

У США виникла внутрішня напруга в адміністрації президента Дональда Трампа через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів ППО та високоточної зброї проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Чому виникла напруга

За інформацією видання, американські розвідувальні та військові чиновники вказують, що Сполучені Штати не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрати високоточних боєприпасів.

Оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів Центрального командування, яке контролює перебіг бойових дій.

Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до Patriot та THAAD, які активно задіюють для відбиття іранських атак у Перській затоці.

Через це Пентагон змушений переміщувати ракети з інших регіонів, зокрема з Індо-Тихоокеанського, що знижує готовність до стримування Китаю довкола Тайваню.

Для економії далекобійного озброєння військове командування дедалі частіше переходить на дешевші авіабомби з комплектами наведення JDAM та керовані реактивні снаряди GMLRS.

Натомість далекобійні крилаті ракети Tomahawk і JASSM починають застосовувати економніше.

Оцінки та терміни відновлення

За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, під час активних дій проти Ірану США вже використали понад 1000 ракет Tomahawk та 1100 ракет JASSM.

Аналітики наголошують, що на відновлення цих запасів знадобиться до чотирьох років, тоді як виробництво ракет для систем ППО може зайняти до п'яти років.

Водночас, міністр оборони США Піт Хегсет спростовує заяви про внутрішню кризу та запевняє, що армія формує потужніші арсенали, ніж будь-коли раніше.

Також речник Пентагону Шон Парнелл підкреслив, що американські війська мають усе необхідне для захисту національних інтересів.