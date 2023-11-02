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США мають дані про постачання російської ППО угрупованню "Хезболла", - WSJ

Ілюстративне фото: США мають дані про постачання російської ППО угрупованню "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки отримали інформацію про те, що ліванське угруповання "Хезболла" могло отримати російську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, Штати отримали інформацію про те, що ПВК "Вагнера" може поставити систему ППО ліванському угрупованню "Хезболла"

Зокрема, мова йде про систему SA-22, яку використовують зенітні ракети і зенітні гармати для перехоплення літаків.

За словами американського чиновника, Вашингтон ще не підтвердив факт відправки системи. Однак США вже розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати стримати "Хезболлу".

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані та завдала ударів по "десяткам об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.

Також ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території вночі 30 жовтня. 

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