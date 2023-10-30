ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Понеділок 30 жовтня 2023 03:13
UA EN RU
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані Фото: армія Ізраїлю атакувала об'єкти Хезболли в Лівані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані у відповідь на пуски ракет в бік ізраїльської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram.

У відомстві зазначили, що ізраїльський військовий літак 29 жовтня завдав ударів по об'єктах, які належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані.

"Серед цілей, по яких було завдано ударів, була інфраструктура для управління, а також інша військова інфраструктура, що належить терористичній організації Хезболла", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

"Хезболла" ж заявила, що збила ізраїльський безпілотник над півднем Лівану за допомогою ракети "земля-повітря".

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані та завдала ударів по "десяткам об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Хезболла Ливан
NEWS
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ