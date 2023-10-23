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ЦАХАЛ масовано вдарив по об'єктах "Хезболли" і ХАМАС

Понеділок 23 жовтня 2023 02:56
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ЦАХАЛ масовано вдарив по об'єктах "Хезболли" і ХАМАС Фото: ЦАХАЛ атакував позиції бойовиків в Лівані та Секторі Гази (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по осередках "Хезболли" в Лівані та по "десяткам об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації речника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

Він зазначив, що Армія оборони атакувала два осередки "Хезболли" в районах Матат і гори Дов на півдні Лівану.

"Згідно з підозрою, загони мали намір запустити зенітні та звичайні ракети в бік Ізраїлю", - зазначив Хагарі.

Крім того, він заявляє, що ЦАХАЛ здійснює хвилю авіаударів по десятках об'єктів ХАМАС в секторі Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

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ХАМАС Ізраїль Хезболла Ливан
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