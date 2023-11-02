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США располагают данными о поставках российской ПВО группировке "Хезболла", - WSJ

Иллюстративное фото: США имеют данные о поставках российской ПВО группировке "Хезболла" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки получили информацию о том, что ливанская группировка "Хезболла" могла получить российскую ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Штаты получили информацию о том, что ЧВК "Вагнера" может поставить систему ПВО ливанской группировке "Хезболла"

В частности, речь идет о системе SA-22, которую используют зенитные ракеты и зенитные пушки для перехвата самолетов.

По словам американского чиновника, Вашингтон еще не подтвердил факт отправки системы. Однако США уже разместили авианосец в Восточном Средиземноморье, чтобы попытаться сдержать "Хезболлу".

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.

Также ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.

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ХезболлаСоединенные Штаты АмерикиЛиван