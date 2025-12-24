США масово перекидають літаки з елітними спецпідрозділами ближче до Венесуели, - WSJ

Видання, за даними американських посадовців та відкритих джерел інформації про польоти, з'ясувало: до Карибського басейну в понеділок перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американського літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Ще відомо, що до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Американський посадовець повідомив WSJ, що ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які типи військ і обладнання перевозили літаки, джерело не уточнило.

При цьому відомо, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а в Форт-Кемпбелл - 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія.

Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також для надання безпосередньої повітряної та бойової підтримки.