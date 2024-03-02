США з літаків скинули гуманітарну допомогу мешканцям Сектору Газа

За даними командування, сьогодні, 2 березня, три американські літаки С-130 доставили понад 38 000 порцій їжі на територію, де, за даними ООН, чверть населення перебуває за крок від голоду.

"Ці повітряні десантування є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб доставити більше допомоги в Газу, в тому числі шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори та маршрути", - додали в США.

Мирні переговори Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, на початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Разом з тим США тиснуть на Нетаньягу з вимогою відкласти наступний етап військової операції, доки він не надасть детальних планів щодо захисту цивільного населення. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинули понад 29 тисяч людей.

Хоча Байден підтримав право Ізраїлю на самооборону, він також закликав його уряд зробити більше, щоб уникнути загибелі цивільного населення.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван раніше заявив що представники Ізраїлю, США, Єгипту і Катару під час зустрічі в Парижі домовилися про "широкі контури" угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню.

В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану (10 березня). При цьому Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

27 лютого президент США Байден висловив сподівання, що учасники переговорів забезпечать тимчасову паузу в бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа. Він назвав переговори "близькими" і додав, що припинення вогню може розпочатися вже наступного понеділка.

Сьогодні ми писали, що нині ведуться перемовини щодо припинення вогню в Секторі Газа. Наразі ведуться розмови стосовно можливого "періоду тиші" строком на шість днів.

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