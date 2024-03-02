Білий дім про переговори щодо Гази: розглядається угода про припинення вогню на 6 днів

Перемовини щодо припинення вогню в Секторі Газа, де ізраїльська армія проводить військову операцію проти бойовиків угруповання ХАМАС, наразі ведуться стосовно можливого "періоду тиші" строком на шість днів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За словами американського чиновника в ході виступу на брифінгу в Вашингтоні, угода про шеститижневе припинення вогню "зараз знаходиться на столі".

Така заява прозвучала після того, як напередодні президент США Джо Байден висловив думку про можливе ускладнення переговорів між сторонами стосовно звільнення заручників після інциденту із масовими жертвами у черзі за гуманітарною допомогою для Гази.

Як сказав Кірбі, ще "занадто рано" робити оцінки, чи вплине даний випадок на хід переговорів.

"З припиненням бойових дій допомога зможе надходити вільніше на збільшеному рівні, а заручників - починаючи з жінок, людей похилого віку та поранених - можна буде звільняти поетапно", - зазначив представник Білого дому.

Він додав, що Штати збираються "тримати своє плече в цьому плані", і працюватимуть по цьому питанні найближчими днями "дуже, дуже наполегливо".

Мирні переговори Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, на початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Разом з тим США тиснуть на Нетаньягу з вимогою відкласти наступний етап військової операції, доки він не надасть детальних планів щодо захисту цивільного населення. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоров'я, внаслідок бойових дій у Секторі Газа загинули понад 29 тисяч людей.

Хоча Байден підтримав право Ізраїлю на самооборону, він також закликав його уряд зробити більше, щоб уникнути загибелі цивільного населення.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван раніше заявив що представники Ізраїлю, США, Єгипту і Катару під час зустрічі в Парижі домовилися про "широкі контури" угоди про звільнення заручників в обмін на тимчасове припинення вогню.

В Ізраїлі пригрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до початку Рамадану (10 березня). При цьому Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафаху.

27 лютого президент США Байден висловив сподівання, що учасники переговорів забезпечать тимчасову паузу в бойових діях між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа. Він назвав переговори "близькими" і додав, що припинення вогню може розпочатися вже наступного понеділка.