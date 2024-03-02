Фото: США сбросили гуманитарную помощь жителям Сектора Газа

По данным командования, сегодня, 2 марта, три американских самолета С-130 доставили более 38 000 порций пищи на территорию, где, по данным ООН, четверть населения находится в шаге от голода.

США должны перестать обслуживать бомбу идти в Israel интеллект по обслуживанию воздушных путей в Газу! pic.twitter.com/Q8nLaRhibm — Volkan Albistan (@valbistan) March 2, 2024

"Эти воздушные десантирования являются частью постоянных усилий, направленных на доставление большей помощи в Газу, в том числе путем расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты", - добавили в США.

Мирные переговоры Израиля по ХАМАС

Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Вместе с тем США давят на Нетаньяху с требованием отложить следующий этап военной операции, пока он не предоставит детальные планы по защите гражданского населения. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в результате боевых действий в Секторе Газа погибли более 29 тысяч человек.

Хотя Байден поддержал право Израиля на самооборону, он также призвал его правительство сделать больше, чтобы избежать гибели гражданского населения.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что представители Израиля, США, Египта и Катара во время встречи в Париже договорились о "широких контурах" соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.

В Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до начала Рамадана (10 марта). При этом Египет грозит приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

27 февраля президент США Байден выразил надежду на то, что участники переговоров обеспечат временную паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. Он назвал переговоры "близкими" и добавил, что прекращение огня может начаться уже в следующий понедельник.

Сегодня мы писали, что сейчас ведутся переговоры по прекращению огня в секторе Газа. В настоящее время ведутся разговоры о возможном "периоде тишины" сроком на шесть дней.

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