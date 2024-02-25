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США сподіваються на припинення вогню в Газі найближчими днями

Неділя 25 лютого 2024 22:50
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США сподіваються на припинення вогню в Газі найближчими днями Фото: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Штати сподіваються на припинення вогню в Секторі Газа найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За його словами, офіційні особи, які ведуть переговори про припинення вогню в Газі, попередньо погодили "основні контури" угоди.

"Ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо досягти точки, в якій буде досягнута тверда і остаточна угода з цього питання. Тому ми говоримо всім, включаючи ізраїльський уряд, що наша тверда позиція полягає в тому, щоб докласти всіх зусиль для досягнення цієї угоди, і тоді ми зможемо рухатися далі", - сказав Салліван.

Нагадаємо, днями відбувся раунд перемовин між представниками Ізраїлю, Єгипту, США і Катару, який виступає посередником для Хамасу. Переговори зайшли в глухий кут протягом останніх кількох тижнів після того, як ізраїльські війська просунулися далі в Газу, а прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав вимоги Хамасу про припинення вогню "маячнею".

Наступним кроком, за словами Саллівана, будуть переговори Катару і Єгипту з Хамасом.

"Ця робота вже ведеться", - сказав він.

Війна Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

8 лютого Нетаньяху заявив, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька. Він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Останні переговори про припинення вогню провалилися два тижні тому, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув як "марення" пропозицію ХАМАСу про перемир'я на 4 з половиною місяці, яка мала б завершитися виведенням ізраїльських військ.

Днями в Ізраїлі погрозили наступом на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадану.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
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