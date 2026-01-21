ua en ru
Політика
Політика

США критикують ідею Франції провести навчання НАТО в Гренландії

США, Середа 21 січня 2026 11:37
США критикують ідею Франції провести навчання НАТО в Гренландії Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував ідею Франції провести навчання НАТО в Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона заявила, що хоче провести навчання НАТО в Гренландії.

Бессент розкритикував таку ідею, заявивши, що "бюджет Франції в жалюгідному стані".

"Якщо це все, що президент Макрон може зробити, коли бюджет Франції в жалюгідному стані, я б порадив йому зосередитися на інших речах, важливих для французького народу", - сказав міністр фінансів США.

Франція ініціює навчання НАТО у Гренландії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв про намір купити Гренландію. За словами американського лідера, для Америки це нібито питання нацбезпеки.

14 січня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що держсекретареві США Марко Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії.

Також американський президент днями ввів тарифи проти низки країн Європи. За його словами, такі обмеження діятимуть, поки Європа не погодиться продати Гренландію.

При цьому нещодавно Трамп відмовився коментувати можливість застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію до США.

Прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові.

Він додав, що уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті.

Тим часом адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона ініціювала проведення військових навчань у Гренландії на тлі загострення кризи навколо острова.

НАТО Франція Сполучені Штати Америки Скотт Бессент Гренландия
