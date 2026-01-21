ua en ru
США критикуют идею Франции провести учения НАТО в Гренландии

США, Среда 21 января 2026 11:37
США критикуют идею Франции провести учения НАТО в Гренландии Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал идею Франции провести учения НАТО в Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона заявила, что хочет провести учения НАТО в Гренландии.

Бессент раскритиковал такую идею, заявив, что "бюджет Франции в плачевном состоянии".

"Если это все, что президент Макрон может сделать, когда бюджет Франции в плачевном состоянии, я бы посоветовал ему сосредоточиться на других вещах, важных для французского народа", - сказал министр финансов США.

Франция инициирует учения НАТО в Гренландии

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о намерении купить Гренландию. По словам американского лидера, для Америки это якобы вопрос нацбезопасности.

14 января в СМИ появились слухи о том, что госсекретарю США Марко Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии.

Также американский президент на днях ввел тарифы против ряда стран Европы. По его словам, такие ограничения будут действовать, пока Европа не согласится продать Гренландию.

При этом недавно Трамп отказался комментировать возможность применения силы для того, чтобы присоединить Гренландию к США.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Жители острова должны быть готовы.

Он добавил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни.

Тем временем администрация президента Франции Эммануэля Макрона инициировала проведение военных учений в Гренландии на фоне обострения кризиса вокруг острова.

