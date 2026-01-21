ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Франція ініціює навчання НАТО у Гренландії, - Reuters

Середа 21 січня 2026 09:04
UA EN RU
Франція ініціює навчання НАТО у Гренландії, - Reuters Фото: Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона ініціювала проведення військових навчань у Гренландії на тлі загострення кризи навколо острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити в них свій внесок", - йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що про ініційовані військові навчання повідомила адміністрація президента Франції.

Ситуація навколо Гренландії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір купити Гренландію. За словами американського лідера, для Америки це нібито питання нацбезпеки.

14 січня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що держсекретареві США Марко Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії.

Також американський лідер днями ввів тарифи проти низки країн Європи. За його словами, такі обмеження діятимуть, поки Європа не погодиться продати Гренландію.

При цьому нещодавно Трамп відмовився коментувати можливість застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію до США.

Також прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові.

Він додав, що уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті.

Детальніше про те, як Трамп шантажує Європу, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція НАТО Гренландия Еммануель Макрон
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка