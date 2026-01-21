Франція ініціює навчання НАТО у Гренландії, - Reuters

Адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона ініціювала проведення військових навчань у Гренландії на тлі загострення кризи навколо острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що про ініційовані військові навчання повідомила адміністрація президента Франції.

"Франція звернулася з проханням про проведення навчань НАТО в Гренландії та готова зробити в них свій внесок", - йдеться у повідомленні Reuters.

Ситуація навколо Гренландії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір купити Гренландію. За словами американського лідера, для Америки це нібито питання нацбезпеки.

14 січня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що держсекретареві США Марко Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії.

Також американський лідер днями ввів тарифи проти низки країн Європи. За його словами, такі обмеження діятимуть, поки Європа не погодиться продати Гренландію.

При цьому нещодавно Трамп відмовився коментувати можливість застосування сили для того, щоб приєднати Гренландію до США.

Також прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові.

Він додав, що уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті.

