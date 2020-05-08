В США от коронавируса умерли почти 77 тысяч человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество случаев заражения коронавирусом в США составляет 1 292 623

В США от коронавируса COVID-19 скончались 76 928 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 292 623, выздоровели 217 250 человек.

Всего в мире заболели коронавирусом 3 916 338 человек, умерли - 270 711, выздоровели 1 343 054 больных.

Напомним, в США коронавирусом заразился член американского Военно-морского флота, который является личным камердинером президента Дональда Трампа. Информацию о заболевании подтвердили и в Белом доме, сообщив, что Трамп и вице-президент Майк Пенс сдали тесты на COVID-19. У обоих отрицательный результат.

В США у детей больных коронавирусом обнаружили новые симптомы, связанные с последствиями заражения COVID-19.

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время снять карантинные ограничения. При этом он не исключает новых жертв после ослабления карантина.

Также сообщалось, что США в ближайшее время планируют сообщить детали происхождения COVID-19. По словам президента Дональда Трампа, эти детали будут "весьма определенными".

Ранее РБК-Украина писало, что экспериментальная вакцина против коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года.