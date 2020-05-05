Трамп: США через некоторое время сообщат детали происхождения COVID-19

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявил, что эти детали будут "весьма определенными"

Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, главный инфекционист США Энтони Фаучи даст показания перед коллегией в Сенате. Он также добавил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, и отметил, что не обсуждал еще данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

"В течение некоторого периода времени США будут сообщать весьма определенно о происхождении вируса", - добавил Трамп.

Отметим, до этого Трамп заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть. Он также раскритиковал тот факт, что Пекин не запретил своим гражданам покидаться страну во время вспышки COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США.

Сегодня стало известно, что американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях. Участниками первого этапа станут здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет.