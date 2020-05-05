ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США у детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 18:59
В США у детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19
Иллюстративное фото (GettyImages)

C таким синдромом в больницы Нью-Йорка поступили 15 детей

В Нью-Йорке 15 детей, которые имели положительные результаты тестов на коронавирус, поступили в больницы с новыми симптомами, которые врачи связывают с последствиями COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщается, все пациенты в возрасте от 2 до 15 лет.

"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в период с 17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровяных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет", - говорится в сообщении со ссылкой на Департамент охраны здоровья Нью-Йорка.

Ни один ребенок, из поступивших в больницу, не умер. При этом большинство из них нуждались в поддержке артериального давления, а пятерым детям пришлось делать искусственную вентиляцию легких.

Отмечается, что все они имели умеренную температуру, тогда как у большей половины наблюдались сыпь, боль в животе, рвота и диарея.

По словам местных врачей, полный спектр заболеваний у детей до конца еще не установлен. Также медики допускают, что болезнь может проявиться среди большего числа детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начали тестировать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса. Испытания проводят в Нью-Йорке, где больше всего зараженных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от коронавируса, который ранее использовался для лечения людей с лихорадкой Эбола.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая ВОЗ призывает страны расследовать ранние случаи COVID-19
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top