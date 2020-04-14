В США за сутки от коронавируса умерли более 1,5 тыс. человек

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С начала эпидемии умерли 25 194 американцев

Количество смертельных случаев от коронавируса в Соединенных Штатах Америки превысило 1,5 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.

Так, за последние 24 часа в Штатах скончались 1554 человека. Больше всего погибших в штате Нью-Йорк - 778 человек. Еще 362 смерти зафиксировано в штате Нью-Джерси. В Луизиане от коронавируса умерли 129 человек. Отметим, летальные случаи были зарегистрированы во всех штатах. Общее число смертей в Штатах - 25 194.

За сутки в США также зафиксировали 16,5 тыс. новых случаев заражения. Наибольший дневной прирост заболевших был зарегистрирован в Нью-Йорке (+6553) и Нью-Джерси (+4240).

Общее число инфицирований коронавирусом в США превысило 603 тыс. случаев. Треть из них - 202,2 тыс. - произошли в штате Нью-Йорк.

Несмотря на продолжающийся рост заболевших и увеличение числа смертей, администрация президента США Дональда Трампа готовится к ослаблению большинства карантинных ограничений в стране.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа. Также в ВОЗ отметили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год.