ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,5 тыс. человек

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 21:36
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

С начала эпидемии умерли 25 194 американцев

Количество смертельных случаев от коронавируса в Соединенных Штатах Америки превысило 1,5 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.

Так, за последние 24 часа в Штатах скончались 1554 человека. Больше всего погибших в штате Нью-Йорк - 778 человек. Еще 362 смерти зафиксировано в штате Нью-Джерси. В Луизиане от коронавируса умерли 129 человек. Отметим, летальные случаи были зарегистрированы во всех штатах. Общее число смертей в Штатах - 25 194.

За сутки в США также зафиксировали 16,5 тыс. новых случаев заражения. Наибольший дневной прирост заболевших был зарегистрирован в Нью-Йорке (+6553) и Нью-Джерси (+4240).

Общее число инфицирований коронавирусом в США превысило 603 тыс. случаев. Треть из них - 202,2 тыс. - произошли в штате Нью-Йорк.

Несмотря на продолжающийся рост заболевших и увеличение числа смертей, администрация президента США Дональда Трампа готовится к ослаблению большинства карантинных ограничений в стране.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа. Также в ВОЗ отметили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год.

В Грузии закрыли четыре крупнейших города и продлили режим ЧП Смертность от коронавируса в Британии может быть выше из-за новых данных
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь