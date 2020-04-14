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ВОЗ считает коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 11:41
ВОЗ считает коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

C января 2009 года по август 2010-го заразились свиным гриппом около 1,6 млн человек

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число жертв коронавируса, по сравнению с свиным гриппом, уже превысило в десять раз. Об этом сообщает Independent.

Он отметил, что с января 2009 года по август 2010-го заразились свиным гриппом около 1,6 млн человек, 18 449 случаев оказались летальными.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен - в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года", - отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ добавил, что остановить стремительное распространение вируса можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

Напомним, количество зараженных новым коронавирусом в мире достигло почти 2 млн человек. Первая позиция у США, где около 600 тыс. зараженных, на втором месте - Испания.

Однако, министр здравоохранения Сальвадор Илла заявил, что Испания достигла пика распространения коронавируса, задачей власти остается уменьшение количества новых зараженных.

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