У США за добу від коронавірусу померли понад 1,5 тис. людей

Ілюстративне фото (flickr)

З початку епідемії померли 25 194 американців

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у Сполучених Штатах Америки перевищила 1,5 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Worldometers, який відстежує поширення COVID-19.

Так, за останні 24 години в Штатах померли 1554 людини. Найбільше загиблих у штаті Нью-Йорк - 778 осіб. Ще 362 смерті зафіксовано у штаті Нью-Джерсі. У Луїзіані від коронавірусу померли 129 осіб. Зазначимо, летальні випадки були зареєстровані у всіх штатах. Загальне число смертей у Штатах - 25 194.

За добу в США також зафіксували 16,5 тис. нових випадків зараження. Найбільший денний приріст хворих був зареєстрований у Нью-Йорку (+6553) та Нью-Джерсі (+4240).

Загальне число інфікувань коронавірусом в США перевищило 603 тис. випадків. Третина з них - 202,2 тис. - відбулися в штаті Нью-Йорк.

Незважаючи на триваюче зростання хворих та збільшення числа смертей, адміністрація президента США Дональда Трампа готується до ослаблення більшості карантинних обмежень в країні.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус у 10 разів смертельніший за свинячий грип. Також у ВООЗ повідомили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.