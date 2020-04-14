Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за COVID-19

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

В США зарегистрировано 585 155 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в Соединенных Штатах из-за коронавируса COVID-19. Об этом Трамп заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, в ближайшие дны Белый дом объяснит губернаторам, как безопасно открывать штаты.

"Я много обсуждал это с моей командой и ведущими экспертами. Мы очень близки к завершению (разработки, - ред.) плана по открытию страны. Надеюсь, раньше запланированного. Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты. Страна откроется, и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет", - сказал Трамп.

Он отметил, что именно глава государства решает вопрос снятия карантина.

"Полномочия президента в данном вопросе тотальные. Президент заказывает музыку", - заявил Трамп.

Напомним, по данным Worldometers, в США зарегистрировано 585 155 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 23 664 человека умерли. Вылечились почти 37 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп 12 апреля опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия, чем впервые в истории страны такой режим вводится сразу в 50 штатах.