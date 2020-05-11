В США от коронавируса скончались 80 787 человек

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Всего в США зафиксировали 1 367 638 случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки от коронавируса COVID-19 скончались 80 787 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

За сутки число умерших увеличилось на 750 человек.

Всего в стране зафиксировали 1 367 638 случаев заражения.

В мире, по данным ресурса, инфицированы 4 180 923 человека, из них 283 868 больных умерли.

Отметим, что США лидируют среди стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В первой пятерке также находятся Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688).

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время снять карантинные ограничения. При этом он не исключает новых жертв после ослабления карантина.

Как сообщили в Белом доме, власти США рассматривают май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Также сообщалось, что США в ближайшее время планируют сообщить детали происхождения COVID-19. По словам президента Дональда Трампа, эти детали будут "весьма определенными".