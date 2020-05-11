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У США від коронавірусу померли 80 787 осіб

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 07:09
У США від коронавірусу померли 80 787 осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Всього в США зафіксували 1 367 638 випадків зараження коронавірусом

У Сполучених Штатах Америки від коронавірусу COVID-19 померли 80 787 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometer.

За добу кількість померлих збільшилася на 750 чоловік.

Всього в країні зафіксовано 1 367 638 випадків зараження.

У світі, за даними ресурсу, інфіковані 4 180 923 особи, з них 283 868 хворих померли.

Зазначимо, що США лідирують серед країн за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом. У першій п'ятірці також знаходяться Іспанія (264 663), Великобританія (219 183), Італія (219 070) і Росія (209 688).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує найближчим часом зняти карантинні обмеження. При цьому він не виключає нових жертв після ослаблення карантину.

Як повідомили в Білому домі, влада США розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину запровадженого через коронавірус COVID-19.

Також повідомлялося, що США найближчим часом планують повідомити деталі походження COVID-19. За словами президента Дональда Трампа, ці деталі будуть "дуже певними".

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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