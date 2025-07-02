У США конгресмен вимагає термінових пояснень Трампа щодо допомоги Україні

Конгресмен від Республіканської партії США Браян Фіцпатрік після новин про призупинку військової допомоги Україні відправив президенту Дональду Трампу листа. Фіцпатрік вимагає провести терміновий брифінг з Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис конгресмена у X (Twitter).
Фіцпатрік написав, що новини про призупинку військової допомоги Україні викликали в нього "серйозне занепокоєння". Конгресмен зазначив, що новина пролунала на тлі посилення російських повітряних атак на Україну.
Водночас, за словами Фіцпатріка, Збройні сили України захищають не тільки батьківщину, але й "тримають передову свободи". США, сказав конгресмен, повинні відстоювати мир через силу.
"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу", - написав він, приклавши фотокопію листа.
Ще 1 липня ввечері стало відомо, що Пентагон призупиняє деякі постачання до України високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО. Деякі ЗМІ написали, що рішення ухвалив давній критик надання Україні військової підтримки, глава політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, інші пишуть, що за цим стоїть безпосередньо новий міністр оборони, колишній телеведучий Піт Хегсет.
Україна не отримувала від США офіційних повідомлень щодо припинення постачань. Міністерство оборони звернулося з вимогою надати роз'яснення до Пентагону, а Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах посольства США.
Тим часом Білий дім вже підтвердив призупинення постачання деяких озброєнь Україні, озвучивши це вустами представниці Білого дому Анни Келлі. А посол США в ООН Метью Вітакер підтвердив інформацію та заявив, що це зроблено, оскільки США "хочуть впевнитися у власній боєздатності".
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