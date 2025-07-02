У США конгресмен вимагає термінових пояснень Трампа щодо допомоги Україні

Фіцпатрік написав, що новини про призупинку військової допомоги Україні викликали в нього "серйозне занепокоєння". Конгресмен зазначив, що новина пролунала на тлі посилення російських повітряних атак на Україну.

Водночас, за словами Фіцпатріка, Збройні сили України захищають не тільки батьківщину, але й "тримають передову свободи". США, сказав конгресмен, повинні відстоювати мир через силу.

"Я офіційно запросив екстрений брифінг від Білого дому та Міністерства оборони для роз'яснення цих повідомлень, перегляду запасів зброї та боєприпасів нашої країни та забезпечення того, щоб Сполучені Штати залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу", - написав він, приклавши фотокопію листа.

Фото: лист конгресмена Браяна Фіцпатріка (x.com/RepBrianFitz)