У США конгресмен хотів зірвати голосування пожежною тривогою. Тепер це розслідує поліція

Представник Демократичної партії США Джамал Боуман увімкнув пожежну сигналізацію в Капітолії, коли його партія намагалася затримати голосування за тимчасовий бюджет США. Його дії призвели до евакуації офісної будівлі Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція оприлюднила фото, на якому видно, як Боуман активує пожежну сигналізацію біля виходу з офісної будівлі, в якій розташовані офіси Конгресу. Правоохоронці вже почали розслідування інциденту.

У своїй заяві Боуман визнав, що увімкнув пожежну сигналізацію, про що, за його словами, шкодує, але заперечив, що зробив це для того, щоб затримати голосування, як стверджували багато республіканців.

Він зазначив, що підійшов до дверей, які зазвичай відкриті для голосування, але тоді не відчинялися.

"Мені соромно визнати, що я активував пожежну сигналізацію, помилково думаючи, що вона відкриє двері. Я шкодую про це і щиро перепрошую за будь-яку плутанину, яку це спричинило", - сказав Боуман.

За що голосували депутати

Історія з увімкненням пожежної сигналізації сталася тоді, коли Палата представників мала проголосувати за двопартійний законопроект, який мав на меті уникнути призупинення роботи уряду. Зрештою, законопроект про продовження фінансування уряду США на 45 днів був прийнятий майже одностайною підтримкою демократів, але в той момент демократи намагалися виграти час для ознайомлення з законопроектом.

Чому існує загроза шатдауну

Загроза призупинення роботи уряду пов'язана з позицією ультраправих республіканців. Вони блокували ухвалення бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Зокрема, вони виступали проти додаткової допомоги Україні. До останнього Білий дім намагався включити хоча б компромісні 6 млрд доларів для нашої країни до середини листопада, але ініціатива не змогла набрати достатньо голосів.

Більше про це читайте у матеріалі "У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке та як вплине на допомогу Україні".

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