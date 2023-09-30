У Байдена запустили відлік до шатдауну. Що це таке і як вплине на допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена запустила зворотний відлік до шатдауну. Якщо протягом кількох годин Палата представників не схвалить бюджетну угоду, роботу уряду буде паралізовано.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: офіційний Twitter Білого дому, публікації The Washington Post, The Hill, а також заяви представників Держдепу та Пентагону.

РБК-Україна пояснює, що таке шатдаун та як він може вплинути на підтримку США нашої країни.

"Праві республіканці у Палаті представників збільшують свої вимоги щодо знищення програм, на які сподіваються мільйони працьовитих сімей. Це не серйозна розмова. Вони мають 13 годин, щоб виконати свою роботу та профінансувати уряд", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Шатдаун у США. Що це таке?

У США діє закон, згідно з яким федеральним органам влади заборонено роботу, якщо вони не мають фінансування. Шатдаун (від англійської - "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент - підписати бюджетні угоди.

Зазначимо, єдиного закону про бюджет у США немає, і для фінансування всіх відомств та програм треба ухвалити 12 законопроектів, на узгодження яких треба багато часу.

Напередодні Палата представників відхилила проект про тимчасовий бюджет, який дозволив би уряду працювати протягом місяця за скороченого рівня видатків. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, то з 1 жовтня настане шатдаун.

Як часто бувають шатдауни. Та які наслідки

З 1976 року у США був 21 шатдаун, до цього - жодного. Причина у все більшій поляризації між Демократичною та Республіканською партіями, які використовують шатдауни для політичного торгу як між собою, так і з Білим домом.

У разі шатдауну більшість працівників федеральних органів влади йдуть у вимушений неоплачуваний простий. На роботі залишаються лише ті, хто залучений до критичних сфер, наприклад, правоохоронці чи авіадиспетчери. Але у кожного федерального відомства є свій план роботи, членів Конгресу та президента США шатдаун не торкається.

У контексті економічних наслідків йдеться про втрачені робочі години та скорочення рівня економічної активності. Наприклад, у 2018-2019 роках шатдаун спричинив збитки на 11 млрд доларів.

Причина цьогорічної загрози шатдауну

Загроза шатдауну цього року пов'язана із позицією ультраправих республіканців. Взагалі республіканці мають більшість у Палаті представників, і кілька десятків із них відносять до крайніх трампістів.

На початку 2023 року призначення спікера Палати Кевіна Маккарті підтримали за умови, що ініціювати його відставку можна за клопотанням одного конгресмена. І він змушений враховувати вимоги ультраправих республіканців при розгляді бюджетних питань, оскільки може втратити посаду.

Наразі республіканці вимагають максимально урізати федеральні витрати, за винятком коштів на безпеку та оборону. Раніше вони обурилися домовленостями Маккарті та Білого дому підняти стелю держборгу без урахування їхніх вимог. Тепер вони хочуть, щоб у бюджетних угодах було закладено гроші на боротьбу з нелегальною міграцією з Мексики.

Більше того, ці республіканці виступають проти додаткової допомоги Україні.

Як шатдаун вплине на допомогу Україні

У серпні Білий дім запросив у Конгресу понад 43 млрд доларів додаткового фінансування до кінця року. Із цієї суми 24 млрд мають піти на допомогу Україні. У результаті через позицію ультраправих республіканців ця пропозиція застрягла в Палаті представників.

Для виходу із ситуації Сенат запропонував передбачити понад 6 млрд доларів для України до середини листопада, але Кевін Маккартні дав зрозуміти, що у Палаті не буде голосів навіть за такий компроміс.

Як пише The Washington Post, сьогодні на розгляд Палати представників винесуть пропозицію, яка дозволить уникнути шатдауну, а уряд зможе працювати протягом 45 днів за нинішнього рівня витрат.

Проект передбачає збільшення витрат на випадок стихійного лиха, але в ньому немає жодного мільярда доларів для України.

За даними The Hill, республіканці та республіканці домовилися винести питання додаткових 300 млн доларів у найближчому пакеті для України на окреме голосування.

Що буде за допомогою України при шатдауні

Як заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, шатдаун може ускладнити відправку військової допомоги, оскільки частина чиновників просто не вийде на роботу.

"Коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок", - наголосив він.

При цьому у Держдепі та Білому домі висловлюють упевненість у тому, що двопартійна підтримка України збережеться. За словами речниці адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр, Білий дім продовжить роботу з членами обох партій для забезпечення додаткового фінансування України.

Тим часом у Пентагоні стурбовані: шатдаун уповільнить темпи заміни зброї, яку відправляють Україну. Без додаткового фінансування Пентагон має повноваження на відправку зброї та техніки на 5 млрд доларів з наявних запасів.

Одним із негативних сценаріїв також називають те, що шатдаун фактично уповільнить підготовку українських пілотів на F-16.