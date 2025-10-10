США не кажуть "ні". Україна погоджує всі нюанси передачі ракет Tomahawk, - МЗС

Тихий нагадав, що Україна і раніше, за часів 46-го президента США Джозефа Байдена надавала запити на ракети Tomahawk. Але тоді Білий дім раз за разом відмовляв Києву.

"Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна та активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет", - сказав він.

Тихий додав, що зараз є питання з боку ЗМІ - а саме технічні подробиці щодо використання Tomahawk. За його словами, усі технічні нюанси зараз вирішуються двома командами - від України та від США.

"Зараз українська та американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорюють всі ці нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях ракети можуть бути надані Україні", - запевнив речник МЗС.