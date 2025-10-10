США не говорят "нет". Украина согласовывает все нюансы передачи ракет Tomahawk, - МИД

Украина видит от США и приветствует позитивные сигналы о предоставлении ракет Tomahawk. Относительно нюансов использования этих ракет - сейчас все согласовывается командами от двух стран.

Тихий напомнил, что Украина и раньше, во времена 46-го президента США Джозефа Байдена предоставляла запросы на ракеты Tomahawk. Но тогда Белый дом раз за разом отказывал Киеву.

"Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", - сказал он.

Тихий добавил, что сейчас есть вопросы со стороны СМИ - а именно технические подробности по использованию Tomahawk. По его словам, все технические нюансы сейчас решаются двумя командами - от Украины и от США.

"Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривают все эти нюансы, в каких формах, в каких комплектациях ракеты могут быть предоставлены Украине", - заверил спикер МИД.