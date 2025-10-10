ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США не говорят "нет". Украина согласовывает все нюансы передачи ракет Tomahawk, - МИД

Украина, Пятница 10 октября 2025 19:20
UA EN RU
США не говорят "нет". Украина согласовывает все нюансы передачи ракет Tomahawk, - МИД Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Украина видит от США и приветствует позитивные сигналы о предоставлении ракет Tomahawk. Относительно нюансов использования этих ракет - сейчас все согласовывается командами от двух стран.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Тихий напомнил, что Украина и раньше, во времена 46-го президента США Джозефа Байдена предоставляла запросы на ракеты Tomahawk. Но тогда Белый дом раз за разом отказывал Киеву.

"Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", - сказал он.

Тихий добавил, что сейчас есть вопросы со стороны СМИ - а именно технические подробности по использованию Tomahawk. По его словам, все технические нюансы сейчас решаются двумя командами - от Украины и от США.

"Сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, проговаривают все эти нюансы, в каких формах, в каких комплектациях ракеты могут быть предоставлены Украине", - заверил спикер МИД.

Tomahawk для Украины: что известно

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk практически принято. Трамп отметил, что у него есть несколько вопросов по ракетам.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

В России отреагировали на эту новость истерично, заявляя о "сильном ударе" для так называемых "российско-американских отношений". А российский диктатор Владимир Путин во время выступления в Душанбе 10 октября вообще рассказал анекдот - он заявил, что Россия планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны на фоне сообщений США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Ракеты
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит