США и Израиль официально вышли из ЮНЕСКО

Иллюстративное фото (flickr.comHelena Abreu)

Решение было принято из-за антиизраильской позиции организации в некоторых вопросах

США и Израиль 1 января 2019 официально вышли из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Причиной выхода двух стран из организации стал процесс, который был запущен более года назад, по поводу предвзятого отношения к Израилю. Их недовольство вызвано критикой оккупации израилем Восточного Иерусалима, объявления древних еврейских памятников объектами палестинского культурного наследия, а также вступление Палестины в организацию полноправным членом.

Сообщается, что несмотря на выход стран, что является в большей степени процедурным характером, это является новым ударом для организации, так как США была одним из учредителей ЮНЕСКО, которая создавалась после Второй мировой войны для укрепления мира.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЮНЕСКО объявили о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму. Посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что мониторинг должен начаться до апреля 2019 года.