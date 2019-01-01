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США та Ізраїль офіційно вийшли з ЮНЕСКО

Новини » Політика    01.01.2019 - 16:40
США та Ізраїль офіційно вийшли з ЮНЕСКО
Ілюстративне фото (flickr.comHelena Abreu)

Рішення було прийнято через антиізраїльську позицію організації в деяких питаннях

США і Ізраїль 1 січня 2019 офіційно вийшли з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Причиною виходу двох країн з організації став процес, який було запущено більше року тому, з приводу упередженого ставлення до Ізраїлю. Їх незадоволеність викликана критикою окупації ізраїлем Східного Єрусалима, оголошення стародавніх єврейських пам'яток об'єктами палестинської культурної спадщини, а також вступ Палестини в організацію повноправним членом.

Повідомляється, що незважаючи на вихід країн, що є більшою мірою процедурним характером, це є новим ударом для організації, так як США була одним із засновників ЮНЕСКО, яка створювалася після Другої світової війни для зміцнення миру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЮНЕСКО оголосили про початок прямого моніторингу ситуації в окупованому Криму. Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що моніторинг повинен початися до квітня 2019 року.

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