США изолировали 14 инфицированных коронавирусом американцев с Diamond Princess

Соединенные Штаты Америки отправили на 14-дневный карантин больше 300 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что у 14 человек выявили коронавирус COVID-19. Их перевозили отдельно от других пассажиров в специальных зонах самолета.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось инфицирование китайским коронавирусом COVID-19.

Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Всего на борту круизного лайнера находится 3700 пассажиров. По состоянию на 17 февраля 454 человека были инфицированы коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Италия, США и Канада заявили об эвакуации своих граждан с лайнера. При это ожидалось, что Diamond Princess будет снят с карантина 19 февраля. В то же время, украинское правительство пока не планирует эвакуацию своих граждан с лайнера.