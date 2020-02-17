ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина не планирует эвакуацию граждан с лайнера Diamond Princess

Новости » Общество     17.02.2020 - 12:34
Украина не планирует эвакуацию граждан с лайнера Diamond Princess
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Об эвакуации своих граждан ранее сообщали Италия, США и Канада

Украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию украинцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса у побережья Японии. Об этом сообщает Hromadske.

Как отметили в консульском отделе посольства Украины в Японии, на данный момент ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания.

"У меня нет информации о намерениях эвакуировать граждан Украины. Я думаю, это обсуждается, но пока конкретной информации нет. К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы - члены экипажа судна", - сообщила представительница посольства.

Также в посольстве отметили, что на борту круизного лайнера находятся граждане более 50 стран.

Напомним, на борту Diamond Princess находится 25 граждан Украины. Двое из них были инфицированы новым коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Италия, США и Канада заявили об эвакуации своих граждан с лайнера. При это ожидалось, что Diamond Princess будет снят с карантина 19 февраля.

Отметим, на борту круизного лайнера находится 3700 пассажиров. По состоянию на 17 февраля 454 человека из них были инфицированы коронавирусом.

Жертвами коронавируса в Китае стали более 1700 человек Украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины
Новости Украины УкраинаЯпониявирускорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь