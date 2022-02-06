В США исключают запуск "Северного потока-2" в течение следующих месяцев

В Соединенных Штатах Америки убеждены в том, что "Северный поток-2" не начнет работу еще в течение следующих месяцев. Назвали газопровод рычагом для Вашингтона, а не для Кремля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Северный поток - 2" - это рычаг для нас, а не для Владимира Путина. Вы сказали об остановке "Северного потока - 2", но он так и не был запущен. Газ по нему сейчас не идет и не будет идти в течение нескольких месяцев. Это в частности благодаря дипломатии Соединенных Штатов", - заявил Салливан.
Также советник президента США по национальной безопасности отметил, что если Российская Федерация все же прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины - эксплуатация "Северного потока-2" никогда не начнется.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ноябре 2021 года, Германия приостановила сертификацию газопровода. Позже в Берлине объяснили причину своего решения.
Между тем гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что сертификация газопровода зависит от ряда факторов.